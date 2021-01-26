Спасатели в Липецке зафиксировали очередной всплеск семейных конфликтов

По данным городского управления по делам ГО и ЧС, на прошлой неделе, с 18 по 24 января, на номер «112» поступило почти 3500 звонков от жителей Липецка. Традиционно чаще всего вызвали скорую и полицию. Но в сравнении с предыдущей неделей, количество таких обращений снизилось. То есть народ после затяжных выходных успокоился.

Почти на 40% было меньше жалоб на нарушение общественного порядка. Зато больше сообщений о нарушении масочного режима в торговых центрах, на предприятиях и в учреждениях.

А вот семейных конфликтов в минувшие выходные стало больше – о 13 в сутки. Напомним, аналогичная ситуация складывалась в новогодние праздники. Люди жаловались на буйных отчимов и сожителей, был сигнал о зяте, избившем тестя и о женщине, которая выгнала из ома малолетнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе управления, причина семейных конфликтов чае всего одна – злоупотребление алкоголем. Это также становилось причиной конфликтов межу соседями.