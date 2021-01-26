Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 26 января 2021 года: 150 новых случаев

Еще 150 липчан заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке - за сутки зарегистрировано 150 новых случаев. По состоянию на этот вторник, 26 января, в регионе выявили 20 182 заболевших COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Зараженные распределены по муниципалитетам так: Липецк - 36, Лебедянский район - 18. Грязинский и Липецкий - 17. В Усманском районе диагноз подтвердился у 14 жителей. В Добринском - у 13. В Измалковском, Краснинском, Лев-Толстовском районах по 7 новых заболевших. В Становлянском районе - 6 случаев. В Ельце - 4. В Данковском районе 2 зараженных. В Добровском и Чаплыгинском районах - по 1.

С начала пандемии выздоровели 16 197 человек. Умерли 358 жителей Липецкой области. На больничном остаются 3 630 пациентов. Из них 2 582 - дома с легкой формой COVID-19. Остальных 1 045 жителей региона госпитализировали.