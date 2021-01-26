В среду 7 улиц Липецка останутся без света, 8 - без воды

В Липецке вновь отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 27 января, в Липецке ожидается отключение света и воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 14.00 до 16.30 электроэнергии не будет в домах №29а и №31 по улице Светлова, а также в частном секторе: улицы Добровская, Бурлакова, Постышева, Писарева, Ярославская.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители частного сектора по улице Салтыкова-Щедрина, а также садоводческого товарищества "Сокол-2".

Холодную воду отключат с 10.00 до 14.00 по адресам: улица Краснозаводская, 2б, 1е, 2/3; садоводческое товарищество "Дружба".

С 10.00 до 20.00 краны пересохнут по улицам Ленинградская, 2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а; Коммунистическая, 21; Волгоградская, 1-5, 7, 7а; Боевой проезд, 36; Опытная, 17.

С 9.00 до 20.00 воды не будет по улице Гагарина, 153/2, 151/2-3, 149/2, 157, 137; Титова, 3, 3/1-5, 5, 5/3, 6/6, 6/4, 4, 4/2, 4/3, 2/143, 2/2. Воду подвезут к дому №149/2 по улице Гагарина.

Более подробную информацию об отключениях можно узнать по номерам 175 и 236-175.