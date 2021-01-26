Металлоломщик из Липецка украл забор с моста в Тамбовской области

Ушлый житель Липецкой области отличился в соседнем регионе. 25 января в полицию поступило сообщение, что с дорожного моста через реку Матыра пропало железное ограждение.

В ходе расследования выяснилось, что к краже причастен житель Липецкой области, который приметил этот забор давно, когда проезжал мимо и заранее готовился к преступлению. В следующую поездку он захватил с собой электрорезак. 12 декабря мужчина срезал ограждение и увез на своем автомобиле.

45-летнего вора вскоре вычислили, срезанный забор забрали. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области, сейчас проходит техническая экспертиза, после которой установят сумму ущерба. Забор придется восстанавливать за счет государства, поскольку ходить по нему теперь не безопасно.

Как позже выяснилось, это не единственная кража липецкого вредителя. Ранее мужчина спилили железную трубу около села Песковатка. Все это сдавалось в пункт приеме металлолома.