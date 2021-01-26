Чиновникам департаментов липецкой мэрии подняли оклады от 15 до 100%

В Липецке подняли зарплату городским чиновникам. Изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Липецка» внесли в этот вторник, 26 января, депутаты горсовета.

Тем самым городские госслужащие теперь будут получать столько же, сколько и областные с той же квалификацией. Как сообщили в пресс-службе парламента, это коснется педагогов дополнительного образования, работников библиотек, артистов, работников парков и музеев, и других сотрудников и руководителей учреждений администрации.

По данным Счетной палаты, в результате оклады существенно, например у работников в сфере культуры и туризма города – от 15 до 40%, у руководителей – на 60 – 100%. Из бюджета города на это уйдет 5.1 млн рублей. В итоге средние зарплаты в департаменте культуры поднимаются до областного уровня – 31 151 рубль.