Под Липецком "Ниссан" вылетел в кювет и перевернулся

Под Липецком иномарка съехала с дороги и перевернулась Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший вторник, 26 января, в Липецкой области произошло серьезное ДТП. В Становлянском районе на трассе "Дон" "Ниссан" вылетел в кювет. Машина перевернулась. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 45-летний водитель. Его с травмами доставили в больницу. Предварительная причина случившегося - несоответствие скорости условиям движения.

На улице Студеновская в Липецке 54-летний мужчина за рулем "Тойоты" сбил 59-летнюю женщину. Медики оказали ей помощь и отпустили.

А на трассе Орел-Тамбов в районе областного центра 37-летний водитель "Хендай" наехал на 53-летнего мужчину. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали.

Липчан просят соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.