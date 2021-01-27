В Липецке на пересечении проспекта Победы и Доватора погасли светофоры

В эту среду, 27 января, в Липецке на проспекте Победы отключились несколько светофоров. Это произошло на пересечении магистрали с улицей Доватора. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сигнальные столбы перестали работать из-за повреждения на линии электропередач.

По словам и.о. директора "Липецкгорсвет" Павла Звонарева, на местах уже работают бригады специалистов. Они пытаются найти причину повреждения, чтобы оперативно восстановить подачу электроэнергии. Проведение работ специалисты согласуют с ГИБДД. Возможно, на дороги выйдут регулировщики.

Когда светофоры заработают на них установят транспортные детекторы. Аналогичные работы пройдут в районе улицы Механизаторов. Напомним, что умные светофоры на проспекте Победы помогут избежать пробок. Подробности здесь.