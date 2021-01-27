«Открытие»: большинство россиян довольно местом проживания

Немало россиян мечтают переехать в Москву и Санкт-Петербург. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Более двух третей жителей регионов Центральной России (67%) в целом довольным местом, где живут сейчас. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Среди довольных местом своего проживания больше всего представителей Санкт-Петербурга, Северного Кавказа, а также в Москвы и Московской области. Наивысшая доля недовольных - на Дальнем Востоке, Урале и в Южном федеральном округе.

В первую очередь, жителям регионов Центральной России нравятся климат, безопасность и экологическая обстановка. При этом только 20% выделили среди устраивающих их факторов достойную зарплату, еще по 23% - доступность и качество медицинских услуг, а также возможности трудоустройства.

47% респондентов не планируют переезд. 15% считают, что если куда-то переезжать - то за границу. В основном, это - жители Москвы и северной столицы. 9% жителей Центральной России как раз мечтают переехать в Москву и Петербург, 9% - просто в более крупный город, а еще 3% готовы переехать куда угодно ради работы.