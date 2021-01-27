В Липецке регистратор снял тройной обгон с последующим ДТП

В Липецке видеорегистратор запечатлел наглядный пример того, к чему приводят неадекватная манера вождения, спешка на дороге и нарушение ПДД. Авария произошла на участке трассы Тамбов – Липецк, где лихая дама за рулем «Лады Гранты», решила проскочить первой, поправ все нормы безопасности.

На записи видно, как «Форд Транзит» подъезжает к перекрестку, заблаговременно включив левый поворотник. Машина с регистратором снижает скорость и тут ее лихо обгоняет красная «Гранта». За рулем женщина очевидно не в состоянии оценить происходящее спереди. А там, перед «Фордом», поворачивает через полосу влево еще один автомобиль, но воитель «Лады» полна решимости обогнать сразу все три машины.

Маневр ожидаемо выходит из-по контроля, а скорость и зимняя дорога не позволяют вовремя остановиться. «Гранта» пытается обогнуть поворачивающий микроавтобус, получает удар в бок и частично проваливается в кювет. По словам автора записи, все остались живы. Кто в итоге виноват в аварии, смогут разобрать только сотрудники ГИБДД.