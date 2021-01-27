В Липецке посетителю кафе изуродовали лицо разбитым графином

В Липецке расследовали дикое нападение на посетителя кафе. Конфликт произошел 21 декабря у входа в кафе «Поляна». Скандал разгорелся внутри заведения между двумя знакомыми мужчинами и те вышли выяснять отношения на улицу, где завязалась драка.

В руках одного из пьяных участников потасовки оказался стеклянный графин, который и пошел в ход. Буйный мужчина дважды ударил знакомого стеклянным графином по голове. Но этого показалось мало, негодяй разбил графин, сделав из него «розочку», и продолжил атаку. Он еще два раза ударил человека по лицу острым стеклом и один раз в предплечье.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, потерпевший получил неизгладимое обезображивание лица. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по статье 111 УК передали в суд. Нападавшему грозит до 10 лет.