В ДТП с тремя автомобилями в Липецке пострадал человек

В ДТП пострадал один человек Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Серьезная авария произошла в эту среду, 27 января, на проспекте 60 лет СССР в Липецке. Там в районе дома №116 поочередно столкнулись три автомобиля «Лада Гранта», «Ниссан» и «Мазда». В результате ДТП все три машины получили серьезные повреждения.

На место происшествия вызвали спасателей и скорую помощь. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, на месте работали сотрудники пожарной охраны, которые отключили аккумуляторы, чтобы не произошел пожар. Топливо при этом не разлилось.

В результате аварии пострадал 1 человек, к счастью, никто не погиб. Медики оказали помощь пострадавшему. На месте также работали сотрудники ГИБДД, которые разбирались в подробностях ДТП и выясняли, кто виноват.