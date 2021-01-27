В четверг в Липецке отключат воду и свет, а на Сырском Руднике - отопление

В Липецке очередные отключения Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 28 января, в Липецке отключат свет, тепло, воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Так, с 9.00 до 17.00 без электроэнергии останутся жители улицы Механизаторов, 15а, 15в, 15г, а также садоводческого товарищества "Светлана".

С 14.00 до 16.30 света не будет в частном секторе по улицам Добровская, Бурлакова, Светлова, Постышева, Писарева, Ярославская, а также в домах №29а и 31 по улице Светлова.

В тот же день на Сырском Руднике будут ремонтировать изношенную теплотрассу. Из-за этого с 10.00 до 20.00 батареи станут холоднее у липчан, проживающих по адресам: улица Ангарская, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 25, 27, 29, 31; Геологическая, 2, 2а, 4, 7; Детская, 1а, 2, 2а-в, 4а-в, 6а, 7, 8, 10-12, 14-17; Металлистов, 4, 4а-в, 5, 45; переулок Рудный, 1-7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; Юношеская, 10а, 12а, 5, 8-11, 8/1-3, 7а, 18, 21; Монтажников, 6/1, 3а, 5а; Ново-весовая, 18-22; Исполкомовская, 5, 8; Ударников, 5, 8-11, 10а, 12а, 7а, 8/1-3.

Холодную воду отключат с 10.00 до 20.00 по улицам Кутузова, 3; Тамбовская,6; Желябова, 3; Неделина, 14в, 14г. А также в частном секторе: улицы Стасова, Бородинская, Пожарского, Карбышева, Литейная, Арсеньева, Боровая.

С 9.00 до 17.00 краны пересохнут по адресам: улица Папина, 31а, 37, 39; проспект Победы, 106а.

С 11.00 до 20.00 без воды останутся жители улиц Фурманова, 23, 23а, 34а, 36а, 37, 41, 43, 23/3, 45, 47, 44, 27; владение 51, 53, 59а, 59б. А также частный сектор: улицы Фурманова, Лесопарковое хозяйство.

Воду подвезут по адресам: улица Папина, 39, Зои Космодемьянской, 93, Тамбовская, 6, Желябова, 3, Неделина, 14в, а также по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 175 и 236-175.