В Липецке отец получил 6 лет за убийство сына

В Липецке вынесли приговор мужчине, который в пьяном угаре лишил жизни собственного сна. Кровавая бытовая драма случилась 23 августа, в ту ночь 62-летний мужчина с 37-летним сыном выпивали спиртное. В какой-то момент межу пьяными родственниками разгорелся конфликт. Во время ссоры отец схватил нож и ударил сына в грудь.

Он тут же осознал, что натворил и вызвал скорую помощь, но было уже поздно. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. Дело возбудили по 105 статье УК – убийство.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигурант признал вину и раскаялся, суд приговорил его к 6 годам строгого режима.