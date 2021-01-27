За сутки от коронавируса в Липецке вылечились 143 человека, двое умерли

За текущие сутки, 27 января, в Липецкой области от коронавируса вылечили 143 человека. Одновременно два жителя региона скончались. По данным оперативного штаба на текущий момент COVID-19 в Липецкой области болеют 3633 человека.

Всего с начала пандемии заразились 20 333 жителя региона, 16 340 – выздоровели и 360 человек умерли. По по состоянию на вечер среды в коронавирусных госпиталях лежат 1014 человек, ее 2619 пациентов получат лечение на дому.

Одновременно за последние сутки заразились 151 человек, карта распространения коронавируса в Липецкой области за день следующая: 68 новых зараженных в Липецке, 20 – Лебедянский район, 10 – Липецкий, 9 – Краснинский, по 8 в Добровском и Задонском районах, по 6 – Грязинский, Добринский и Тербунский, по 4 пациента – Елец и Усманский район, по оному в Воловском и Чаплыгинском районах.