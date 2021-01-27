Дальнобойщика зажало в кабине в ДТП с двумя фурами под Липецком

ДТП с двумя фурами под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупная авария случилась этим вечером, 27 января на трассе М-4 «Дон»в Задонском районе Липецкой области. Там на 428 километре дороги столкнулись два грузовых автомобиля. По словам очевидцев, одна фура не успела вовремя остановиться и догнала ехавший впереди большегруз.

Водителя вытащили из кабины спасатели Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На место происшествия выехали спасатели, скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, сотрудники на месте обеспечили пожарную безопасность, пострадал один человек. Одного из водителей зажало в кабине и спасателям пришлось деблокировать пострадавшего. Мужчину донесли до автомобиля «скорой» и увезли в больницу.

Как именно произошло столкновение и кто виноват, разбираются работающие на месте автоинспекторы.