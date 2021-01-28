В Липецке после школы пропал 13-летний мальчик

В Липецке пропал 13-летний мальчик Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут ребенка. В минувшую среду, 27 января, пропал 13-летний Бавин Артем Владимирович. Около 18.00 подросток вышел из школы №6. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор никто не знает, где находится мальчик.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет: синяя куртка, синяя шапка с оранжевыми полосками, синие штаны, темные ботинки.

С собой у Артема был школьный рюкзак темно-синего цвета.

Просьба ко всем, кто видел Артема Бавина или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru