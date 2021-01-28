В Липецке светофоры на перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов обещают починить к обеду

Накануне, 27 января, в Липецке на электросетях у пешеходного перехода через улицу Терешковой произошло короткое замыкание. Из-за этого сломались светофоры на пересечении с улицей Космонавтов. Зеленый сигнал горел как для водителей, так и для пешеходов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, чтобы избежать аварийных ситуаций, все светофоры на перекрестке перевели в "желтый" режим работы. На участке работает бригада специалистов. К 14.00 они планируют полностью восстановить работу объектов. Если будут пробки, на дорогу выйдет регулировщик.

Напомним, что в минувшую среду светофоры сломались и на проспекте Победы - на пересечении с улицей Доватора. Причина - повреждение на линии электропередач. Подробности здесь.