В Липецке вновь порыв: без воды остались 12 улиц частного сектора

В этот четверг, 28 января, в Липецке на 3-ем участке ЛТЗ произошла коммунальная авария. У дома №18 по улице Докучаева произошла утечка на ветхом водоводе диаметром 100 мм.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, чтобы устранить порыв специалисты отключили жителям частного сектора холодную воду. Краны пересохли по улицам Докучаева, Матросова, Панфилова, Зеленая, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Лобачевского, Спартака, Ковалевской, Партизанская, Новоселов.

Специалисты планируют устранить порыв этим днем. Воду, ориентировочно, должны дать к 17.00. Подвоз воды - по заявкам жителей. Напомним, что в минувшую среду на том же участке прорвало трубу и те же улицы остались без воды.

Более подробную информацию липчане могут получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175. Либо написать обращение в личном кабинете или на сайте ЛГЭКа.