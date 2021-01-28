В Липецке автоледи сбила 10-летнего мальчика

В минувшую среду, 27 января, в Липецке на проспекте 60 лет СССР столкнулись "Ниссан" и "Мазда". От удара вторая иномарка отлетела в "Ладу-Гранту". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 28-летний водитель "Мазды". Медики оказали ему помощь и отпустили.

В тот же день на Боевом проезде 35-летняя женщина за рулем "Ауди" сбила 10-летнего мальчика. Юный пешеход получил травмы. А на улице Неделина столкнулись "Газель" и "Грейт Волл". Пострадала 45-летняя пассажирка иномарки.

На улице Краснознаменная 26-летняя девушка за рулем "Лады-Калины" наехала на 38-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

За минувшие сутки в Липецкой области автоинспекторы выявили 2 280 нарушений Правил дорожного движения. Произошло 44 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.