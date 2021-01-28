«Открытие»: россияне переходят на безналичные платежи

Россия подтверждает репутацию одной из наиболее продвинутых стран мира в сфере финансовых технологий.

93% россиян используют современные безналичные способы оплаты. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. К слову, более 80% начали платить через смартфоны, онлайн-кошельки и умные часы еще до пандемии, но коронавирус заставил наших соотечественников активнее переходить на безналичные платежи. В частности, 36% опрошенных из-за пандемии стали чаще, чем до коронавируса, использовать для оплаты онлайн-кошельки, по 41% - смартфоны и умные часы.

Самый популярный современный способ безналичной оплаты - через смартфон. Им пользуются 87% опрошенных, 64% используют онлайн-кошельки. А вот умные часы пока остаются достаточно экзотическим средством платежа - их используют 13% опрошенных, в большинстве своем, это жители Санкт-Петербурга и Московского региона.

И только 7% наших соотечественников не пользуются современными безналичными способами оплаты – более всего таких людей в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на Северном Кавказе.