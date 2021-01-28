В Липецкой области будут судить браконьера из Воронежа за убитую косулю

В Липецкой области будут судить браконьера из соседнего региона. Жителя Воронежской области поймали с убитой косулей в ноябре прошлого года в районе деревни Аникеевка Хлевенского района. Согласно материалам дела, мужчина застрелил из гладкоствольного ружья косулю европейскую, не имея на то лицензии. Тушку он пытался вывезти на «Ниве», когда его остановили инспекторы охотнадзора.

Ущерб оценили в 120 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина возместил всю сумму на стадии предварительного расследования. Дело по статье 258 УК (незаконная охота) передали в суд. Воронежцу грозит минимум до 500 000 рублей штрафа, максимум – до 2 лет лишения свободы.