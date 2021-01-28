Из-за коронавируса липчанам старше 65 лет продлили больничные

Работающим пенсионерам Липецкой области продлили больничные из-за коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области для липчан от 65 лет продлили карантинные больничные. Липчане могут оставаться дома до 10 февраля. Соответствующее решение принял губернатор региона Игорь Артамонов.

Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, откроют электронные больничные на новый период - с 28 января по 10 февраля. Речь идет о гражданах старше 65 лет, которые не работают удаленно и не находятся в отпуске.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, чтобы продлить больничный, липчанам не нужно собирать документы. Все сведения работодатель сам направляет в региональное отделение Фонда социального страхования. На их основании делаются начисления. Электронные листки нетрудоспособности оплатят за счет средств Фонда напрямую работнику в течение 7 дней со дня оформления больничного.