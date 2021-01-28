Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 28 января 2021 года: выписали 154 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 28 января 2021 года достигло 16 494 человек. За минувшие сутки медики выписали 154 пациентов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Также за последние сутки коронавирус выявили у 150 жителей региона. В Липецке - у 97. В Ельце - у 10. В Лев-Толстовском районе - у 9. В Грязинском, Тербунском и Усманском районах - по 6 новых заболевших. В Измалковском и Липецком - по 4. В Добровском районе диагноз подтвердился у 3 человек. В Данковском, Добринском, Долгоруковском, Елецком и Краснинском районах - по 1 зараженному.

С начала пандемии в Липецкой области заболели 20 483 жителя. На больничном находятся 3 626 человек - 2 636 пациентов с легкой формой COVID-19 на дому и 990 в больницах. Умерли 363 липчан. В том числе трое за прошедшие сутки.