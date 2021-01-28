Пропавший в Липецке мужчина оказался убит - его тело больше месяца пролежало на балконе

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении липчанина Фото: Юлия КЛЮЕВА

Пропавшего в Липецке мужчину нашли мертвым. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, тело 68-летнего липчанина обнаружили на балконе собственной квартиры с ранами головы и шеи.

По данным следствия, убийство хозяина квартиры произошло 7 декабря 2020 года. Искать несчастного начали в январе - он долго не выходил на связь. Вместе с ним проживал квартирант - 57-летний мужчина. На его одежде были пятна, похожие на кровь. Многочисленные следы бурого цвета остались на стенах и полу.

Квартирант признался в убийстве. Мужчина ударил хозяина квартиры кухонным топором по голове. Затем - лезвием по шее. Потерпевший скончался от ранений. Тогда подозреваемый перенес тело на балкон, где оно и пролежало на настоящего времени. За что же злодей убил липчанина? Из-за бытового конфликта.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Квартиранта задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.