В пятницу 13 улиц Липецка останутся без света, 17 - без воды

В Липецке очередные отключения воды, света и тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 29 января, в Липецке вновь отключат свет, воду и тепло. По данным пресс-службы А "ЛГЭК", с 9.00 до 17.00 без электроэнергии останутся жители домов №19 и №22 по Боевому проезду, а также частного сектора: улицы Железнякова, Нагорная, Мичурина, 21/1, 22, 24; переулок Нагорный, Боевой проезд.

С 9.00 до 15.00 света не будет в частном секторе по улицам Заводская, Крайняя, 1-3, 5, 7, а также в садоводческих товариществах "Горняк" и "Спутник".

С 13.00 до 16.00 свет отключат по адресам: улица Звездная, 19/3, 15/1-2, 16/1, 14/1-2, 16; Филипченко, 8/2; Космонавтов, 51, 49/1-3.

С 14.00 до 16.30 свет погаснет в домах №29а и №31 по улице Светлова, а также в частном секторе по улицам Бурлакова и Добровского.

С 9.00 до 17.00 тепло отключат жителям улиц Студеновская, 193, 195; 40 лет Октября, 1, 3, 3а, 5. На теплотрассе 1965 года постройки будут менять изношенный участок.

С 10.00 до 20.00 без холодной воды останутся липчане, проживающие по улицам Ленинградская, 2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12; Коммунистическая, 21; Волгоградская, 1-5, 7, 8, 7а, 8а, 14; Ильича, 5, 7-10, 8а, 12, 14, 15, 18.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Ильича, Волгоградская, Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтеева, Гвардейская, Песчаная, Воронежская, 2-Воронежская, проспект Ильича.

Подвоз воды по заявкам жителей. Подробности по телефонам 175 и 236-175.