Полиция в Липецке предупреждает об ответственности за несанкционированные митинги и вовлечение в них подростков

Полиция предупреждает липчан об ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах и вовлечение в них несовершеннолетних. В УМВД по Липецкой области напомнили, что попытки провести несогласованные митинги и провокации со стороны их участников – это прямое нарушение закона.

В предупреждении ведомства говорится, что сотрудники полиции будут незамедлительно реагировать на каждое нарушение и примут все меры для обеспечения порядка в городе. Каждого нарушителя ждет наказание по административной либо уголовной статье.

Также полиция просит граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных публичных мероприятиях. Также следует помнить, что граждане обязаны соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов. Каждый факт неподчинения или провокации в отношении полиции будут расследовать отдельно.

Особое внимание обращают на вовлечение подростков в подобные мероприятия. Их участие не только незаконно, но и угрожает их же жизни и здоровью.