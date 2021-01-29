На дороги Липецка высыпали 29 тонн смеси против льда

Этим утром, 29 января, на дорогах Липецка начал образовываться лед. Наиболее серьезная ситуация сложилась в юго-западной части города - там дул сильный холодный ветер.

По данным пресс-службы мэрии, в ночь на улицы вывели 25 единиц техники. Машины посыпали дороги в центре города, на новых микрорайонах, в частном секторе. За сутки израсходовали 19 тонн пескосоляной смеси и около 10 тонн технической соли. Большая часть противогололедных материалов ушла за ночь. В настоящее время работы продолжаются. Технику направили в "Европейский", района 10-й Шахты и Опытной станции.

Также этой ночью специалисты вывозили снег. С улиц Кривенкова, Стаханова, Механизаторов, Горького убрали коло 2,5 тыс. кубометров снега. Скоро расчистят улицы Ильича, Баумана, Неделина, Энергостроителей, 50 лет НЛМК, Хренникова, Катуоква и Свиридова.

Замечания по уборке можно направить в Единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48.