Решение «Открытия» по пресечению мошенничества стало проектом года

Эксперты оценили масштаб проекта, реализованного банком, а также его значимость для всей ИТ-отрасли. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

«Проект Года» – ключевая премия российского ИТ-рынка. В этом году конкурс прошел уже в девятый раз, его участниками стали более 300 проектов российских и международных компаний.

Зонтичный антифрод-комплекс превентивного мониторинга для обнаружения финансового мошенничества банка «Открытие» получил самую высокую оценку.

Илья Сулоев, вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», признается:

- Победа в одной из самых актуальных на сегодняшний день номинаций премии Global CIO, связанной с кибербезопасностью – высокая оценка результатов нашей работы. Реализован важный инструмент противодействия электронному мошенничеству. Нестандартно, быстро и, согласно экспертным оценкам, дешевле многих других рыночных проектов.

Комплекс на базе решения Nice Actimize был внедрен в банке «Открытие» в 2020 году. Он позволяет централизованно предотвращать фрод (мошенничество), а также создавать комплексные критерии выявления подозрительных транзакций и оперативно реагировать на изменения мошеннических схем.