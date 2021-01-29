МЧС предупреждает: в Липецке и области сильный ветер

В эту пятницу, 29 января, спасатели предупреждают о сильном ветре. В ближайший час и в течение дня, а также ночи 30 января ожидается усиление южного ветра. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, порывы могут достигать 17 м/с.

Напомним, что во время сильного ветра не стоит выходить из дома. Оказавшись на улице, лучше укрыться в подземном переходе, либо зайти в подъезд здания. Нельзя стоять у стен домов - с крыши может упасть шифер. Опасно прятаться за остановочными павильонами и рекламными щитами. Ни в коем случае не стоять под линиями электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".