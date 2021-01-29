Липчанину, который брызнул в полицейских из баллончика, грозит 5 лет

В Липецке предъявили обвинение участнику несанкционированного митинга, который проходил 23 января. В тот день на Соборной площади митингующие начали вести себя агрессивно. Один из активистов, 25-летний парень, распылили в лица двум сотрудникам полиции газовый баллончик. После чего попытался сбежать, но не успел, его задержали.

Позже провокатор во всем раскаялся и извинился перед полицейскими. Дело возбудили по части 1 статьи 318 УК – применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщили в пресс-службе СКР области, обвинение предъявлено в двух эпизодах. Фигурант вину не отрицает. Вскоре дело передадут в суд, парню грозит минимум до 200 000 рублей штрафа, максимум – до 5 лет лишения свободы.