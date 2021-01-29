Липецк причислили к городам с самым опасным воздухом

Липецк оказался в списке городов с самым опасным воздухом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецк вошел в число городов России с самым опасным воздухом. Об этом в эту пятницу, 29 января, сообщили на совещании по проекту "Чистый воздух". По данным Роспотребнадзора, наиболее опасные загрязняющие вещества, влияющие на здоровье человека, выявлены в 12 городах. Возглавляет список Челябинск. Далее идут Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск и Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск.

По словам Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, для каждого из 12 городов следует разработать индивидуальную программу по снижению выбросов. Работа не должна сводиться только к переводу общественного транспорта на экологически чистое топливо. По оценкам экспертов, такие меры дают не более 3% эффекта. К 2024 году выбросы в указанных городах необходимо снизить не менее чем на 20%.