Под Липецком два брата задушили отчима и сожгли тело в железной бочке

Дичайшая расправа над родственником произошла в селе Воловчик Воловского района Липецкой области, где два брата убили отчима, затем один из них погиб от рук другого. Все началось с того, что сводные братья 35 и 29 лет договорились избавиться от неродного отца.

Согласно материалам дела, вечером 9 января пасынки, будучи пьяными, вдвоем задушили лежащего в кровати 67-летнего отчима. Затем тело пенсионера уложили в железную бочку и сожгли во дворе его же дома.

После чудовищного преступления сводные братья мирно ужиться не смогли. Спустя две недели между убийцами произошла драка. Во время конфликта старший брат забил младшего насмерть металлическим ломом, нанося удары по телу и голове. Накануне старшего брата заключили под стражу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, он признал вину и подтвердил показания на месте. Пока дело возбудили по части 2 статьи 105 – двойное убийство. Окончательную оценку дадут в ходе расследования. Сейчас негодяю грозит пожизненное заключение.