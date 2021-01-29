В субботу 15 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 30 января, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", на улице Писарева произошел порыв трубы. Специалисты будут устранять утечку на изношенном водоводе диаметром 100 мм 1988 года постройки.

Из-за работ с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Ярославская, 13; 19; Писарева, 35, 37; Светлова, 26, 27, 31, 31а, 29, 29а. А также в частном секторе: улицы Железногорская, Светлова, Добровская, Писарева, Ярославская, Патриотическая, Бурлакова, Тихая, Варшавская, Зорге, Олимпийская, Постышева.

Воду подвезут к дому №29 по улице Светлова. После включения вода может быть мутной. Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.