В Липецке на улице Гагарина появится новая детская поликлиника

Фото пресс-службы управления строительства и архитектуры Липецкой области

В Липецке появится новая детская поликлиника. Ее построят на улице Гагарина в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Как сообщили в пресс-службе регионального управления строительства и архитектуры, на строительство объявлен электронный аукцион. Заказчик - управление капитального строительства области.

Здание поликлиники должны возвести до конца ноября 2022 года. Это будет 2 корпуса, соединенные между собой переходом - лечебный трехэтажный и лабораторный одноэтажный.

В приемном корпусе на 1 этаже будет регистратора, гардероб, кабинеты различных специалистов, рентгенологический блог. На 2 этаже - кабинеты узких специалистов: кардиолога, уролога, невролога, логопеда, хирурга, психолога и тд. А также комната для кормления, игровая зона и служебные помещения. Еще выше - отделение дневного стационара на 30 коек и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК, кабинетом массажа, физиотерапевтическими кабинетами. В лабораторном корпусе будут принимать анализы и проводить исследования.

Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Новое здание заменит поликлинику №3 на Гагарина и №4 на Филипченко. Они расположены на первых этажах жилых домов. Капитальный ремонт не проводился более 30 лет. Площадь поликлиник и помещения не соответствуют требованиям СанПиН.