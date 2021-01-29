Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 января 2021 года достигло 16 647 человек

В Липецкой области выздоровели еще 153 пациента Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 января 2021 года - медики выписали еще 153 пациентов. По данным регионального оперштаба, с начала пандемии COVID-19 победили 16 647 жителей области.

Напомним, что за сутки заболели 149 человек. В Липецке - 69. В Грязинском районе - 25 новых случаев. В Усманском - 20. В Добринском районе диагноз подтвердился у 12 жителей. В Тербунском - у 9. В Хлевенском - у 6. В Воловском районе заразились 3 человека. В Ельце, Задонском, Лебедянском, Липецком и Лев-Толстовском районах по 1 новому больному.

Всего зарегистрировано 20 632 случаев коронавирусной инфекции. Лечение продолжают 3 619 липчан. Дома остаются 2 680 пациентов - у них болезнь протекает в легкой форме. Еще 939 человек пришлось госпитализировать.

Умерли 366 липчан, в том числе за последние сутки - 3.