В Липецкой области легковушку смяло под фурой с прицепом – двое пострадали, один погиб

ДТП на трассе "Дон" в Липецкой области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Жуткая авария произошла в эту субботу, 30 января, на трассе М-4 «Дон» в Задонском районе Липецкой области. Там на 420 километре дороги угодил под прицеп попутной фуры автомобиль «Фольксваген». Легковушка влетела в большегруз по задние двери, машину серьезно смяло.

Два человека пострадали, один погиб Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот в легковом автомобиле находились несколько человек, все оказались зажаты в искореженном салоне. На месте происшествия работали спасатели, скорая и сотрудники ГИБДД. С помощью специнструментов сотрудники МЧС извлекли из машины людей и передали медикам. Также спасатели вытащили иномарку из-под прицепа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, в результате аварии пострадали 3 человека, один из которых погиб. Подробности и причины аварии устанавливали автоинспекторы.