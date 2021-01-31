С липецких дорог коммунальщики откачивают воду

Накануне в Липецке выпал снег, а уже в ночь на воскресенье он растаял, пошел дождь. Поэтому утром городское управление благоустройства вывели четыре ассенизаторские машины на откачку воды с дорог.

- В первую очередь мы направили людей и технику в проблемные точки - на улицы 50 лет НЛМК и Неделина, а также в район 3 участка ЛТЗ, - сообщил начальник управления Алексей Романчукевич.

По джанным специалистов, утром воскресенья от жителей начали поступать заявки по поводу подтопления улиц. Так, на Яна Берзина скопилась вода из-за забившейся дождеприемной решетки. Ожидается, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Напомним, замечания и предложения по работам можно направлять в ЕДС по телефону 8 800 450 48 48 или в Инстаграм управления благоустройства @mbuupravlenie.