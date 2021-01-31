Несогласованный митинг в Липецке собрал меньше участников, чем неделю назад

Несанкционированный митинг в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

В это воскресенье, 31 января, в Липецке состоялся несанкционированный митинг. На этот раз участников было меньше, чем в прошлые выходные - менее 200. Они прошли шествием по нескольким улицам и собрались в центральной части города. Там же стояли сотрудники полиции, ОМОН, скорая помощь.

Несанкционированный митинг в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

По громкоговорителям правоохранители неоднократно напоминали, что мероприятие незаконное и просили разойтись. Предупреждали об административной и уголовной ответственности. Однако, липчане проигнорировали услышанное. В результате, наиболее активных участников силовики начали уводить в автобусы. Остальные разошлись сами. По словам работавших на месте сотрудников полиции, на момент событий в центре города применения насилия в адрес представителей власти со стороны митингующих не было.

Несанкционированный митинг в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Напомним, что в предыдущую субботу на несогласованную акцию вышли сотни липчан. Сначала шествие проходило мирно. Потом ситуация изменилась. Полицейских закидывали снежками. А 25-летний участник несанкционированного митинга распылил газовый баллончик в лицо двум силовикам.

Несанкционированный митинг в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Он раскаялся в содеянном и извинился перед полицейским. Вскоре дело передадут в суд. По статье фигуранту грозит минимум до 200 тыс. рублей штрафа. Максимум - до 5 лет лишения свободы.