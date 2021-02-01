В Липецке спасатели увели со льда рыбака, которому стало плохо

Рыбаку стало плохо на Матырском водохранилище Фото: УГПСС Липецкой области

В Липецке сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах оказали помощь рыбаку. Инцидент произошел 31 января на льду Матырского водохранилища, где любитель зимней рыбалки внезапно почувствовал себя плохо.

Благо спасатели вовремя оказались рядом. Как сообщили в пресс-службе УГПСС, пострадавшему оказали первую помощь, затем аккуратно погрузили в катер на воздушной подушке и доставили о берега. Там уже ждали медики скорой помощи, которым и передали рыбака.

При этом спасатели отмечают, что из-за продолжительной оттепели с дождем лед на водоемах стал менее прочным и выходить на него опасно.