В Липецке всю ночь боролись с гололедом после дождя

В Липецке борются с гололедом Фото: Лия МУРАДЬЯН

Накануне в Липецке прошел дождь с мокрым снегом, а к вечеру 31 января резко похолодало, в результате чего дороги и тротуары начали моментально покрываться льдом. Как сообщили в пресс-службе мэрии, коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности с 16.00.

К 20.00 15 машин посыпали все основные дороги, после чего начали обрабатывать проезды внутри кварталов. В 3 часа утра на посыпку дорог вышли 19 машин и к 8 утра 1 февраля обработали все магистрали города. Сейчас техника работает в частном секторе, там должны все закончить после обеда.

По словам начальника городского управления благоустройства Алексея Романчукевича, тротуары начали обрабатывать в полночь 6 единиц техники.

– В 4.00 вышло более 130 дворников – они убирают наледь и посыпают участки в районе остановок общественного транспорта, – рассказал Алексей Романчукевич. – Работы в пешеходных зонах продолжаются.

Всего с улиц Липецка за сутки убрали 450 кубометров снега, израсходовали 543 тонны смеси и порядка 64 тонн технической соли. Напомним, пожаловаться на уборку улиц и обработку дорог можно по телефону диспетчерской службы: 8-800-450-48-48.