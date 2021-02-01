МЧС предупреждает: ночью в Липецке и области сильный снег

Липчан предупреждают о снегопаде Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этой ночью, 2 февраля, в Липецке и области ожидают снегопад. Спасатели предупреждают о снежных заносах на дорогах. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, видимость при такой погоде составит менее 500 метров.

Напомним, что во время сильного снега водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах. Во время движения периодически останавливаться и очищать налипший снег со стекол и дворников, фар, зеркал. Следить за снегом под крыльями - он ограничивает угол поворота передних колес. И соблюдать большую дистанцию с впереди идущим автомобилем.

В случае происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.