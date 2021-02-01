В управлении потребрынка Липецкой области новый начальник

Елена Мещерякова стала и.о. начальника управления потребрынка Липецкой области Фото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Управление потребительского рынка и ценовой политики возглавила Елена Мещерякова. Ее назначили исполняющим обязанности начальника управления. Напомним, что Юрий Букреев покинул пост начальника несколько дней назад. С этого понедельника, 1 февраля, он стал и.о. главы Тербунского района.

Елена Мещерякова родилась в Липецке в 1980 году. В 2003 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Свою карьеру она начала в сети продуктовых магазинов оператором ЭВМ в 2001 году. В 2008 году ее назначили директором супермаркета. В 2015 году - заместителем директора организации, занимающейся таможенным оформлением товаров и транспорта. В 2018 году Мещерякова вступила в должность директора завода безалкогольных напитков. В 2019 - заместителем начальника регионального управления потребрынка.

Елена Мещерякова увлекается спортом, чтением, кулинарией. Замужем, двое детей.