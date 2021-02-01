Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 1 февраля 2021 года перевалило за 21000 человек

Еще 149 человек заболели коронавирусом в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области - за сутки 149 новых случаев. Об этом сообщили в этот понедельник, 1 февраля, в региональном оперштабе.

В Липецке заболели 58 человек. В Грязинском районе - 22. В Ельце - 19. В Лебедянском районе диагноз подтвердился у 10 местных жителей. В Долгоруковском - у 6. В Измалковском, Становлянском, Тербунском и Хлевенском районах - у 5. В Липецком районе заразились 4 человека. В Усманском - 3. В Добринском, Елецком и Краснинском - 2. В Добровском районе 1 новый случай коронавируса.

С начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 21 082 человека. Выздоровели 17 067 липчан. На больничном находятся 3 642 жителя. Причем у 2 802 пациентов коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Госпитализировать пришлось 840 больных. Всего умерли 373 человека.