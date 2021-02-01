Открытие: в 2020 году активы выросли на 12%

Нормативы достаточности капитала и ликвидности «Открытие» соблюдает с существенным запасом. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» поясняют: положительное влияние на финансовый результат оказали рост кредитного портфеля и его доли в структуре активов банка, изменение резервов, а также получение дивидендного дохода от дочерних компаний.

По итогам прошедшего года активы банка выросли на 268 миллиардов рублей, кредитный портфель до вычета резервов - на 273 миллиарда рублей (+15% к показателю 2019-го).

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 9 %, до 1,2 триллиона рублей. Объем выданных корпоративных кредитов составил 1 192 миллиарда рублей, кредиты малому и среднему бизнесу выросли на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Кредитный портфель физических лиц в 2020-м вырос на 120 миллиардов рублей - за год банк нарастил объем розничных кредитов на 20%.

Общий объем средств клиентов по итогам 2020 года увеличился на 173 миллиарда: средства юридических лиц выросли на 10%, частных клиентов - 3%.

Чистая прибыль банка в 2020 году выросла до 81,5 миллиарда рублей. Нормативы достаточности капитала и ликвидности «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 января 2021 года Н1.0 составил 13,9% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н26 — 128% (при пороговом значении 100% для системно значимых кредитных организаций).