В Липецке начали разбирать городские елки и новогодние украшения

В Липецке разбирают главную елку Фото: Лия МУРАДЬЯН

В минувшее воскресенье, 31 января, в Липецке начали разбирать городские елки, которые простояли больше месяца. С окраин елки уже убрали, сейчас разбирают на площади Петра Великого и Соборной. Как сообщили в пресс-службе мэрии, елочные игрушки и другие части конструкция будут храниться на складе до следующей зимы.

Новогоднюю иллюминацию отключили в этот понедельник, 1 февраля, и начали разбирать световые инсталляции на Петровском спуске, у Комсомольского пруда, на Городище, Соборной, а также на улицах Зегеля и Катукова. Всего предстоит убрать около 30 елок и более 50 инсталляций, консолей и перетяжек. Полностью разобрать все украшения должны о 12 февраля.

В этот году, как и в предыдущие, не обошлось без участия вандалов. Напомним, вредители сломали «Зайца» у центра культуры и «Полярных медведей» у Звездного, ободрали «Камин» на Городище, а также выдрали кабель у арки в сквере Ворошилова.