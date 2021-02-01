Во вторник 7 улиц Липецка останутся без света, 5 - без воды

В Липецке вновь отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 2 февраля, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. С 9 утра до 4 часов вечера света не будет по улицам Юношеская, 1-10; Ново-Весовая, а также в садоводческом товариществе "Горняк". С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Урожайная, Перова, Мирная, Биологическая, Союзная.

С 2 до 5 часов вечера свет отключат по адресам: улица Гагарина, 23; Пролетарская, 13, 14; Угловая, 17, 25; Моршанская, 1-18; Физкультурная, 1-15.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по улицам Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Горького, 1; Октябрьская, 74; Коммунальная, 14, 14а; площадь Торговая, 2, 4, 16а. Воду подвезут к дома №4 на площади Торговая. Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.