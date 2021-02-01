Коммунальная авария в центре Липецке: 12 улиц остались без света

Из-за повреждения кабельных линий в домах липчан стало темно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке из-за перегрузки на сетях без света остались 12 улиц. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", частично обесточены улицы Октябрьская, Фрунзе, Первомайская, Советская, Скороходова, Липовская, Семашко, Гагарина, Игнатьева, Карла Маркса, а также площади Революции и Петра Великого. Отключились светофоры в районе улиц Гагарина и на перекрестке Советской и Фрунзе.

Специалисты уже на месте - устраняют повреждения двух кабельных линий электропередач. Работы планируют завершить к 20.00. Если электрики не успеют отремонтировать сеть к указанному времени, липчан подключат по резервной схеме.

Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской ЛГЭКа по телефонам 175 и 236-175.