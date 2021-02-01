За неделю в Липецке более 3000 человек заболели ОРВИ

В Липецкой области 59% от всех заболевших ОРВИ - дети Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 25 по 31 января в Липецкой области зарегистрировали 5 846 случаев ОРВИ. Это на 11% больше, чем неделей ранее. Но ниже эпидемического порога на 7,2%. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, 59% заболевших - дети. Хотя неделю назад этот показатель был ниже - 57% зараженных детей. Уровень госпитализации менее 1%.

В Липецке ОРВИ подтвердился у 3 472 человек. Что также на 7,5% выше показателя прошлой недели, но на 22% ниже эпидпорога. Согласно результатам исследований материала от больных, в регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. В основном, это риновирусы - 50% от всех положительных проб, бокавирусы - 32%, вирусы парагриппа - 12%, аденовирусы - 5%. Случаев заражения гриппом в Липецкой области не зафиксировано.