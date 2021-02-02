Под Липецком "десятка" вылетела с дороги и перевернулась

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 293 нарушения Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, в нетрезвом состоянии за руль сели 6 липчан. Во время движения не пристегнулись 82 человека. Водители 1 895 раз нарушили скоростной режим, выехали на встречку и припарковались в неположенном месте. Также произошло 24 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 1 февраля, серьезное ДТП случилось в Лев-Толстовском районе. На трассе Чаплыгин - Лев-Толстой "ВАЗ-2110" вылетел с дороги и перевернулся. 31-летний водитель не справился с управлением. В результате автомобилиста и его 22-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".