Снегопад в Липецке: за сутки вывезли 400 кубометров снега

В Липецке борются с последствиями снегопада Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Накануне вечером и в ночь с 1 на 2 февраля на Липецк обрушился снегопад. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на улицы города вышли 53 машины спецтехники. В первые часы дороги посыпали пескосоляной смесью и технической солью, чтобы предотвратить наледь. Задачу выполнили к 23.30. Только за ночь высыпали свыше 400 тонн противогололедных материалов. За сутки - 760.

В 23.30 начали расчищать проезжие части. Работали 29 машин. К 3.00 на дороги вывели еще 13 единиц спецтехники. Они расчищали тротуары. В настоящее время машины отправили в частный сектор. Специалисты повторно подметают дороги, вывозят снег - за сутки убрали около 400 кубометров.

Липчан просят с пониманием отнестись к дорожной обстановке, а также не парковать машины возле обочин. Сделать замечания по поводу уборки жители областного центра могут по телефону 8-800-450-48-48.